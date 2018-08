Postup: Očištěná žebírka překrojte a okořeňte. Dejte do sáčků na potraviny, zalijte pivem a ciderem, řádně uzavřete a nechte marinovat v chladu 24 hodin. Žebírka vyjměte z marinády, zabalte do alobalu, vložte na vyhřátý gril a pečte při 150° C přibližně 3 hodiny. Během grilování si připravte omáčku na potírání. Všechny ingredience, tzn. rajčatový protlak, hořčici, hnědý cukr, olivový olej, tabasco, worcester, pivo a vinný ocet smíchejte dohromady a přelijte do dávkovací láhve. Žebra vybalte z alobalu, potřete omáčkou, vložte na gril a opečte.