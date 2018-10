das, Novinky

Lidský organismus potřebuje pro správné fungování dostatek aktivního pohybu.

„Když se nehýbeme, je naše tělo jakoby vypnuté. Zpomaluje se krevní i lymfatický oběh, vznikají problémy s trávením i metabolismem tuků, ochabují svaly. Také páteř dostává zabrat, protože při sezení se neaktivují hluboké stabilizační svaly jako při stání, a tak meziobratlové ploténky musí nést tíhu celé horní poloviny těla. Při dlouhodobém sezení pak dochází až k deformacím a degeneraci pohybového aparátu,“ upozorňuje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.

Trpí ale také kardiovaskulární systém, jelikož se zvyšuje i krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi.

Pracovat ale většina lidí musí. Podle odborníků by si tak měli alespoň vymínit častější přestávky a minimálně po hodině práci na chvíli přerušit, vstát, udělat aspoň pár kroků, protáhnout si záda, případně si lehce zacvičit, zkrátka trošku tělo rozpohybovat…

Když už v práci sedí více než 5 hodin denně, je nutné alespoň sedět správně a pokud možno nemít úplně tu nejhorší kancelářskou židli. Jak takový správný sed vypadá?

„Správný sed vypadá tak, že obě nohy jsou opřené celým chodidlem o podlahu, rozkročené asi na šířku pánve. Tento je spíše typický pro muže a ženám občas dělá problémy, proto je ze začátku potřeba si na to opravdu zvyknout a nedávat nohy přes sebe. Kotníky, kolena a kyčle mají ideálně svírat pravý úhel. K tomu nám pomůže správný výběr židle, která by měla být co nejvíce nastavitelná. Tělo by mělo být pokud možno vyvážené všemi směry, včetně hlavy. Velmi důležité je měnit občas polohu a podepřít si tělo tak, aby si svaly odpočaly,“ upřesňuje primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí MUDr. Michaela Tomanová.

Pomoci může i používání tzv. dynamicko-směrových podložek, které umožňují během sezení vytvářet dynamicko-směrový pohyb, při němž dochází k rozproudění krevního oběhu a lymfatického systému. Výsledky klinické studie navíc prokázaly, že během používání podložky dochází k posílení stabilizačních svalů páteře, zvýšení energetického výdeje, k ústupu až úplnému odstranění bolestí zad a celkovému zlepšení při běžných denních aktivitách.

„Dynamicko-směrové podložky jsou tak doporučovány jak z pohledu prevence potíží vyplývajících z dlouhého sezení, tak i jako součást fyzioterapeutické léčby,” upozorňuje doc. MUDr. Michal Filip, PhD., z Ostravské univerzity. Výhoda těchto podložek podle Mgr. Petra Fila, PhD., z Masarykovy univerzity v Brně také spočívá v jejich pozitivním vlivu na zvýšení pozornosti během mentálních aktivit.

Kompenzace sezení ve volném čase



Ještě více než v pracovním procesu můžeme ovlivnit míru sezení ve svém volném čase. Základní doporučení zní: chodit, chodit, chodit…

„Ozdravný systém nastartujete velice rychle díky deseti tisícům kroků denně. To zní možná nesplnitelně, ale tenhle objem pohybu bez problémů zvládne každá zaměstnaná žena středního věku. Snažte se proto do svého dne zařadit pohyb a zejména chůzi, kdykoliv můžete. Dobré je naučit se ignorovat výtah a schody vždy vyjít nebo sejít. Jezdíte-li MHD, zvykněte si vystoupit na předposlední zastávce a zbytek cesty dojít pěšky. Alespoň krátkou procházku si dopřejte i v poledne nebo navečer.

Někdo se rád proběhne, ale úplně stačí rychlá chůze, kterou ostatně odborníci považují za nejzdravější cvičení vůbec. Nezatěžují se při ní klouby ani páteř, což je důležité zejména tehdy, pokud nemáte ideální váhu. Chůze zároveň podporuje posilování středu těla a účinně přispívá k hubnutí,“ uzavírá téma Jana Havrdová.