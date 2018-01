Příprava: Odblaněnou a očištěnou panenku osolíme, opepříme a posypeme nakrájenou, očištěnou a nahrubo nastrouhanou zeleninou a kořením. Pokapeme citrónovou šťávou z 1 citrónu a polijeme na rozpuštěném másle orestovanou cibulkou. Přidáme jemně nastrouhanou kůru z jednoho citrónu. Necháme jeden den v lednici odležet. Druhý den maso orestujeme na oleji a vrátíme pod nastrouhanou zeleninu. Dáme péct do předehřáté trouby na 200 °C na 20 minut. Maso vyjmeme a odstraníme koření, především bobkový list a nové koření, 1-3 kuličky pepře ponecháme. Zeleninu s výpekem rozmixujeme. Rozmixovanou hmotu přendáme do hrnce a přilijeme smetanu. Pokud máme omáčku příliš hustou, zředíme ji mlékem. Podle chuti dosolíme, okyselíme citrónovou šťávou a trochu přisladíme. Maso nakrájíme přes vlákno na jednotlivé porce, vložíme ho zpět do omáčky a prohřejeme. Podáváme ozdobené plátkem citrónu a brusinkovým kompotem. Tip Martina Černohorského: Pro zvýraznění chuti můžeme do svíčkové omáčky dát trochu karamelu. (Polévkovou lžíci cukru necháme zkaramelizovat. Když se cukr rozpustí a začne hnědnout, podlijeme troškou vody a provaříme.)