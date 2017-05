Ranní zlozvyky, kvůli kterým přibíráte na váze

Také chcete s blížícím se létem shodit nějaké to kilo navíc, ale ať děláte, co děláte, stále se to nedaří? Spíš to vypadá, že se nějaká kila ještě přidávají? Na vině mohou být některé ranní zlozvyky. Když se jich zbavíte, kila půjdou dolů mnohem snáz.