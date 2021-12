Známky toho, že jste nebezpečně posedlí svým novým vztahem

Odbývání práce, zameškané hodiny ve škole nebo odkládání schůzek. Pokud dotyčná osoba navrhne určitý termín setkání, aniž by brala ohled na vaše závazky či rozvrh, a vy ochotně souhlasíte, pak nejde rozhodně o zdravý vztah.

Samozřejmě to může být občas v pořádku, pokud jste již ve vážném vztahu, případně manželství. Pokud ale dotyčná osoba neudělala nic, čím by vám dokázala, co pro ni znamenáte, nemá smysl přeorganizovávat vlastní život. Jen se tím připravujete o zábavu.