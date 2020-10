Zlomené srdce aneb Co se děje s naším tělem po rozchodu

Ze dne na den jste přišla o důležitou součást svého života. To, co jste roky budovala, je ten tam a vám nezbývá nic jiného, než začít od nuly. Porozchodová fáze je plná slz, bolavých vzpomínek, mnohdy i výčitek a naštvání. Není divu, že se člověk cítí pod psa nejen psychicky, ale často i fyzicky.

Po těžkém rozchodu se lidské tělo přepne do fáze přežití. Jde o přirozenou reakci a jediný způsob, jak můžeme ztrátu milovaného člověka zvládnout. V takový moment stoupá hladina stresového hormonu kortizolu a tělo začne spotřebovávat veškerou uloženou glukózu.

Obzvláště ženy mají tendenci se v rozchodu dlouhou dobu „nimrat”. Přemítají, proč se s nimi partner rozešel, co udělaly špatně a co naopak pokazil on.