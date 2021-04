Život s věčným kritikem aneb Ať udělám, co udělám, vše je špatně

Nejefektivnější cesta je, když partner příznivě reaguje na jeho snahu, chválí ho nebo i odměňuje za to, že dělá věci, které ho potěší. Pokud se dopouští něčeho, co je mu naopak nemilé a co si nepřeje, měl by ho na to upozornit. Taktně a jemně.

Skoro každý ví, že i malé dítě lépe vychováme odměnou než trestem. Co chvály a úsměvů dítě sklidí, když se mu poprvé povede udělat něco do nočníčku. A jaké divadlo kolem toho děláme? Má to jediný cíl. Aby to děťátko dělalo takhle stále. Má to i další pozitivní rys. Když vytrvale chválíme a odměňujeme chování, které je žádoucí, automaticky potlačujeme to nežádoucí.