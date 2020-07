Zamilovaly se do sebe, díky domácímu inseminačnímu setu obě otěhotněly

Seznámily se spolu na studiích biomedicínského inženýrství ve Venezuele a okamžitě se z nich staly nejlepší kamarádky. Po ukončení školy se poté Karina Rinconová (31 let) a Kelly Mesaová (32 let) přestěhovaly do Spojených států. Obě se snažily hledat lásku mezi muži, ale po několika nezdarech si uvědomily, že to, co cítí k sobě navzájem, je víc než jen přátelství a svou lásku v roce 2017 zpečetily svazkem manželství.