Zájem o antikoncepční pilulky klesá, ne vždy ale ženy zvolí lepší řešení

Jako příklad uváděly třeba zvýšené riziko vzniku krevních sraženin. To ale hrozí jen kuřačkám, pacientkám ohroženým hlubokou žilní trombózou, plicní embolií, vrozenou poruchou krevní srážlivosti a některými dalšími zdravotními problémy.

Jinou námitkou některých žen bývá to, že jim antikoncepční pilulky berou chuť na sex. Tento problém se týká asi 3 % uživatelek. U 2 až 3 % žen pilulky chuť na sex naopak zvyšují. Čím si to odborníci vysvětlují?

Ženu, kterou sex baví, ale obává se, že by kvůli nechráněnému pohlavnímu styku mohla otěhotnět, tabletky uklidní a ona si ho pak víc užívá. Pokud jde o snížení požitku, dělají to občas gestageny. I tady může pomoci výměna pilulek za jiné nebo jiná antikoncepční metoda.

Co by dívky měly vědět, než začnou užívat hormonální antikoncepci

Dalším důvodem méně častého užívání klasické hormonální antikoncepce může být rovněž to, že stoupá obliba antikoncepce pohotovostní, nebo jak se někdy také říká: nouzové. Tu lze využít ještě 72 hodin po rizikovém pohlavním styku. Používá se jednorázově a není ji tedy nutné brát pravidelně jako hormonální pilulky.

K její popularitě přispělo nepochybně i to, že se zhruba před pěti lety začala prodávat v lékárnách bez receptu a bez dalších omezení. Ze zmíněného průzkumu Fóra antikoncepce vyplynulo, že ji alespoň jednou využila čtvrtina dotazovaných žen.

Zvyšuje se také obliba nitroděložních tělísek, včetně těch, která obsahují lokálně působící hormon, jenž se z tělíska v nízkých dávkách průběžně uvolňuje několik let.

Další konkurencí hormonálních tabletek jsou kondomy. Jejich užívání se pohybuje na víceméně stálé úrovni. Nejčastěji po nich sahají lidé ve věku 18 až 35 let. V minulosti je kupovali hlavně muži, dnes už to dělá i hodně žen. Stále častěji přebírají zodpovědnost do vlastních rukou. Podle průzkumu nakupuje kondomy 51 % mužů a 49 % žen.