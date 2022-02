Začíná rok tygra. Podívejte se, co vás následující rok čeká podle čínského horoskopu

Tygr rád útočí, nečekaně a na vše, co se mu zamane. Bez jakéhokoliv řádu a pravidel. Boj i riziko jsou pro něho zpestřením života. Co neuloví ihned, to uštve. Žádnou oběť nepustí, i když ho přestane bavit. I z těchto důvodů Číňané říkají, že tygr se nehladí, ten se obdivuje, a to raději na dálku, protože i když spokojeně zavrčí, může to být před skokem.