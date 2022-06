Věci okoukané z romantických filmů a seriálů, které sabotují i jinak zdravé vztahy

Nejen já tak často získala pocit, že to je způsob, jakým by se mělo komunikovat. Něco říci a odejít, protože druhá osoba za mnou půjde a bude chtít vědět, co to mělo znamenat a navrhne řešení. Jenže tak to rozhodně nefunguje,“ popisuje na svém blogu vlastní vnímání mnoha seriálových postav Bockmannová.

„Ano, lidé se mohou změnit, dělají to každý den. Podle mě jde ale o změnu postupnou, navíc je vedena osobou, která se mění a změnit se chce. To ale v televizi nevidíme. Tam je nám nabízena zásadní transformace, která v reálu není jednoduše možná,“ popisuje Bockmannová.

V její praxi prý není žádnou výjimkou řada klientů, kteří zůstávají v toxických vztazích jen proto, že věří, že když budou dotyčnou osobu dostatečně milovat, ona se kvůli nim zásadně změní. Nebo čekají, že se věci vrátí do fáze na počátku vztahu, kdy bylo vše ideální – stačí jen vydržet. Jenže tak to v reálu nefunguje.

Snad základní motto všech romantických filmů a seriálů – pokud se dva lidé dostatečně milují, jejich láska překoná vše zlé. Kéž by to byla pravda.

„Bohužel, bez ohledu na to, jak moc si to přejeme, láska není věc, která dokáže změnit svět. A také to není láska, která dokáže napravit rozbitý vztah. Kdyby mě miloval, změnil by se. Kdyby mě milovala, udělala by to pro mě. Kolikrát jsem podobná tvrzení slyšela. Ale bez ohledu na jakékoli množství lásky jsou prostě věci, které lidé dělat nemohou nebo nechtějí,“ popisuje Bockmannová.