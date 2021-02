Typy tchyní, které mohou ohrozit vaše manželství

Četnost anekdot na téma tchyně napovídá, že napjaté vztahy mezi snachou a tchyní jsou standardní záležitostí. Nenechte se ale zmást. Většina tchyní patří k milujícím matkám, které pro svého syna, a potažmo jeho partnerku, chtějí jenom to nejlepší.

Je logické, že se proti kritice chcete ohradit, avšak myslete na to, že nemá smysl přilévat olej do ohně. V opačném případě by se váš vztah vyostřil, což z dlouhodobého hlediska nemusí dělat dobrotu.