Tři tajné důvody, kvůli kterým muži opouštějí vztah

Většina mužů špatně snáší emocionální tlak a snaží se mu co nejvíce a nejrychleji vyhnout. Často při něm získají pocit, že ať dělají, co dělají, pro vás to nebude nikdy dost dobré. Proto se mnohdy uzamknou sami v sobě a nedají nic znát.

„Tím rozhodně nechci říct, že by měl muž ovládat vztah, to by škodilo oběma stranám. Úspěšný vztah by měl mít spíš formu doplňkové síly, kdy se každý člověk v určité oblasti vzdá své kontroly. Když se tak nestane, obě strany začnou soutěžit. O to, kdo získá nadvládu nad vztahem – a nakonec prohrají oba,“ tvrdí Olson.