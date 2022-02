Tři nejčastější styly randění, se kterými se můžeme setkat

„Maximalizátoři by si v první řadě měli uvědomit, že skvělé vztahy se budují, nikoliv nalézají. Vztah je o pochopení toho, že každý má své slabé i silné stránky. A doopravdy platí, že nikdo není dokonalý,“ říká vztahový expert.

Pro váhavce je typické, že vám rychlostí blesku vyjmenuje deset důvodů, proč ještě není zralý na vztah. Možná ještě nemá stabilní zaměstnání, možná chce dokončit školu nebo přemýšlí nad odstěhováním do zahraničí. „Vždy pro váhavce existuje důvod, proč s vámi nemohou randit,“ zdůrazňuje Ury pro Well and Good.