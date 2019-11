Tipy, jak ve vztahu vyřešit rozdílnou sexuální touhu partnerů

Z nedávného průzkumu mezi 1686 sexuálně aktivními ženami ve věkovém rozmezí 25 až 49 let vyplynulo, že si celých 27 % z nich postěžovalo, že jejich partneři nechápou, proč jsou to právě ony, které častěji nemají náladu na sex.

„Partner si tak automaticky mnohdy myslí, že je to jeho chyba,” popisuje Richmondová. I když víte, že to tak není, nestačí pouhé vysvětlení, že „s ním to nemá co dělat”. Zkuste mu to vysvětlit a rozptýlit jeho obavy, pak se mnohem snáze doberete společnému řešení.