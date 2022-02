Střežená ženská tajemství aneb Co se muži nikdy nedozví

Na sociální síti Reddit se před nedávnem objevil příspěvek s jednoduchým dotazem – Co ženy nikdy mužům neřeknou?

Tato jednoduchá otázka strhla lavinu odpovědí, do kterých se zapojily stovky žen, jež se svěřily se svými více či méně bizarními i veselými tajemstvími, o kterých nemají (nebo alespoň doteď neměli) jejich partneři ani tušení.

„Sečteno podtrženo, je to místo, kde vám kamarádka pohlídá kabelku, když si potřebujete odskočit. Můžete se v klidu svěřit s podezřením, že někdo některé z vás dává něco do pití. Nebo kamarádce tajně naznačit, že muž, který se o ni zajímá, je známý sukničkář. Tak by se dalo pokračovat dál a dál,“ rozváděly dámy celou situaci, která je očividně zaujala.