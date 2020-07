Sny o podvádění mohou mít různé příčiny

„Z mých výzkumů a zkušeností vyplývá, že sny o nevěře signalizují vinu nebo obavy z něčeho, co děláte a víte, že to neprospívá vašemu vztahu. Berte to jako varování a zkuste zapracovat na vzájemné rovnováze,“ říká certifikovaná analytička snů Lauri Loewenbergová.