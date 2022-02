Skryté tužby mužů aneb Čím by měla oplývat každá manželka

V poslední době se zdá, že lidé spolu komunikují stále méně, a to i ve vztazích. To kromě jiného znamená i to, že mnohem méně víme, co si náš protějšek přeje, po čem touží, o čem sní.

„Vím, že v současné době je v mužích mnohem těžší číst. Jen tak za vámi navíc nepřijdou, a neřeknou, co chtějí,“ píše na svém webu mezinárodně uznávaný řečník, autor řady knih a kouč osobního rozvoje James Michael Sama.

Co by podle řady z nich měla mít partnerka, která by byla i ideální manželkou?

Laskavé srdce

Dobrosrdečná žena je přemýšlivá, milující a starostlivá. Když se na muže usměje, nezbývá mu než se usmát také.

Žena, která vyzařuje dobrosrdečné teplo, dělá pro muže různé maličkosti proto, že ho miluje. To je typ ženy, kterou si chce muž vzít, uvádí Sama.

Porozumění a empatii

Být soucitný, podporující a povzbuzující vůči partnerovi jsou vlastnosti, které obecně prospějí budování vážného vztahu.

Život je plný výzev, které bude třeba řešit jako pár. Mít tak manželku, která všechny výzvy zvládne po boku svého muže, je výhra.

Ambice

Ideální manželka by ale kromě podpory manžela neměla také zapomínat na své vlastní cíle a sny. Mít ambice a vizi o své budoucnosti, za kterou si půjde.

Stálost

Pokud je žena ve svých přáních a názorech nestálá, těžko může muž předvídat, jak se v různých situacích zachová. A to se týká i fáze seznamování. „Jednoduše na prvních pár schůzek neposílejte své vyšňořené já, které po pár měsících, až budete mít vztah jistý, opustíte. To muž příliš neocení,“ popisuje Sama.

Nepřestává se snažit

V dlouhodobějších vztazích často vyprchá romantika. Tak by to ale nemělo zůstat. Ze strany všech to chce neustále trochu snahy, i od žen. Co zkusit naplánovat společný výlet, nebo třeba plavání? Navíc žena, která udržuje to, o čem ví, že na ní partnera už zpočátku přitahuje, je podle Samy ideální pro manželství.

Sdílené hodnoty

Systém lidských hodnot často vychází z typu výchovy a zahrnuje věci, které jsou pro nás důležité, ve které věříme, podle nichž se chováme sami k sobě i ostatním.

Je tedy třeba myslet i na ně. Je vcelku jedno, jak moc vás někdo přitahuje – pokud se vaše hodnoty neshodují, budete v dlouhodobém horizontu výrazně „narážet“.

Fyzická přitažlivost

Byť to mnozí lidé nechtějí slyšet, k navázání vztahu mezi mužem a ženou je zapotřebí, aby oba byli k protějšku fyzicky přitahováni. Atraktivita je tak chtě nechtě důležitá.

Přátelská a společenská

Mít vedle sebe ženu, která vám bude oporou, ale i milou společnicí na různých setkáních s přáteli či v práci, je vždy pozitivem.

Smysl pro humor

„Vím, jak je pro mnohé ženy doslova nutné, aby důležitý muž v jejich životě měl dobrý smysl pro humor. Stejně důležité je to ale i v opačném směru,“ uvádí Sama.

Pokud tak muž smysl pro humor má, ale jeho partnerka nikoli, rozdíly se rychle setřou a zbyde jen napětí. Obzvlášť, pokud muž rád dělá různé vtipy a ji to naopak rozčiluje.

Je tak ku prospěchu, pokud pár dokáže společně sdílet i smysl pro humor a užívat si ho.

Láska a náklonnost