Sexuální agresi často spustí alkohol

Chantae Gilman z amerického Seatlu (26) se tajně vkradla do domu muže o pět let staršího. Po náročné směně tvrdě spal. Probral se až ve chvíli, kdy měl svázané ruce a ztopořený penis ve vagíně podnikavé amazonky.

Je to logické. Ke znásilnění nejčastěji dochází mezi lidmi, kteří spolu mají nebo měli nějaký kontakt. Znásilněné ženy pak často nemají odvahu prozradit totožnost svého milence, manžela nebo jiné blízké osoby.

S nejrůznějšími dobře míněnými radami, jak předejít znásilnění a jak se útočníkům efektivně bránit, se často setkáváme v médiích. Rozliční specialisté radí například, jak útočníka odradit dobře mířeným kopem do rozkroku, jak ho paralyzovat pepřovým sprejem nebo elektrickým paralyzérem.

Jednodušší a účinnější bude v jejich případě to, když se prostě vyhnou cestám přes noční parky a lesíky, prázdným silnicím, ale i dalším zbytečně rizikovým místům. Zvlášť, pokud nemají spolehlivý doprovod.

Sexuální násilí by nemělo projít ani v manželství

Když už k napadení dojde, měly by se pokusit o co nejrychlejší útěk. Pokud se muži podaří ženu znásilnit, neměla by oběť násilníkovi vyhrožovat, že vše oznámí policii nebo jiným autoritám.