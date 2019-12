Sedm tipů, jak posílit svůj vztah ještě před usnutím

Je jedno, jestli máte psa, nebo ne, jestli sněží, nebo fouká. Navrhněte svému partnerovi romantickou procházku v okolí vašeho bydlení. Uvidíte, že vám lehký pohyb venku krásně vyčistí hlavu, navíc se vám vyplaví endorfiny neboli hormony štěstí. A to za trochu přemáhání stojí, nemyslíte?

Co je lepší než sklenka vašeho oblíbeného drinku po dlouhém a náročném dni? No přece masáž nohou. Nabídněte ji svému partnerovi pokaždé, když vidíte, že by ji ocenil. Uvidíte, že mu tím zlepšíte den.