Sedm důkazů lásky, které vás nebudou stát ani korunu

Asi většina žen s námi bude souhlasit, že nošení květin, bonboniér a jiných dárků je sice fajn, ale není nad to, když muž alespoň čas od času sám pomůže v domácnosti – bez toho, aby ho žena musela poprosit.

Vezměte proto do ruky vysavač, houbičku s jarem nebo třeba prachovku. Uvidíte, že to vaše partnerka ocení.

Pro každého z nás má rodina jiný význam. Zatímco někdo se od ní drží dál, pro jiného je to stavební kámen života. Pokud cítíte, že váš partner spadá do druhé skupiny, pak se snažte s jeho rodinou navázat pohodový vztah a nabídněte všem členům pomoc, pokaždé když cítíte, že by ji ocenili.