Rituály, které udrží ve vztahu touhu

I v manželství jsou zapotřebí podobné rituály, abychom se vypořádali s dobrým i zlým, co nám život přinese. Navíc pomohou udržet vášeň a živost v intimním vztahu. To je to, co dělá manželství důležitým – vidět svůj závazek jeden k druhému a ten si co nejdéle udržet.