Proč je důležité minulé vztahy správně uzavřít

Mnoho lidí se nedokáže s rozchodem smířit, a to i přesto, že od něj uběhlo i několik let. Na vině mohou být nevyřešené záležitosti, které v naší mysli utkví, a nelze se jich zbavit.

Hlavním přínosem uzavření vztahu je to, že vám pomůže vyřešit silné nebo protichůdné pocity, které by mohly váš život na nějaký čas pozastavit.

„Pokud cítíte, že by vám váš bývalý mohl zodpovědět otázky, které vám dlouho kolují v hlavě, udělejte to. Pokuste se ale zůstat klidní a zbytečně netahat do rozhovoru emoce. Ne vždy je to jednoduché, ale jen tak se dozvíte, co opravdu chcete,“ říká sexuální terapeutka Sari Cooperová.