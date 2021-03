Při randění může příliš zájmu uškodit

Poznali jste skvělou ženu nebo muže. Začali jste flirtovat a každá esemeska vám vyvolala motýlky v břiše. Možná, že došlo i na letmé dotyky, a hlavně všudypřítomné úsměvy. Občasná přítomnost vám nestačila a vy jste chtěli dotyčného vidět každý den a na každou jeho zprávu jste odpovídali během pár minut. Možná jste si dokonce začali myslet, že je to ten pravý či pravá, ale pak z ničeho nic konec.

Mnozí lidé mají rádi, když je ostatní pronásledují a škemrají o pozornost. Buduje to jejich sebevědomí. Jakmile to ale skončí, ztratí zájem. Obecně jsou lidé přitahováni více jedinci, kteří působí tajemně a nedostupně. Nechcete totiž chodit s někým, kdo je tak zoufalý, že jeho jediná starost jste pouze a jen vy.

„Pravdou je, že někteří lidé nacházejí komfort v odmítání, protože je to pro ně běžná věc,“ říká Kahn.

Pokud cítíte, že se to týká i vás, zkuste se podívat do minulosti. „Přemýšlejte o tom, jakou roli hrála důvěra ve vašich minulých vztazích a ve vašem rodinném životě,“ dodává. Možná, že tam se skrývá odpověď na to, proč vám v současnosti žádné vztahy nevycházejí.