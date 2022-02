Překážky, které lze očekávat ve vztahu mezi introvertem a extrovertem

„Komunikace je páteří každého vztahu. Díky komunikaci můžeme porozumět potřebám toho druhého. Pochopíme, v čem jsme odlišní a naučíme se, jak danou odlišnosti zvládat,“ tvrdí Rossová pro Well and Good.

„Extroverti mají během hádky tendenci říkat to, co je v danou chvíli napadne. Na druhou stranu introverti obvykle nereagují do chvíle, dokud si nejsou stoprocentně jistí tím, co cítí nebo co si o problému myslí,“ vysvětluje rozdíl vztahová terapeutka Rossová.