Poradna: Můj přítel je velký, tichý diktátor

Rozváděla jsem se, protože můj manžel byl velice neklidný duch a život s ním přinášel neustále nějaká „dobrodružství“. Nemluvě o tom, že to byly zážitky docela nepříjemné. Stále kolem sebe šířil neklid, konflikty a nějaké problémy, které navíc dopadaly na rodinu.

Toužila jsem po troše klidu a jistoty. Prostě aby platilo, že co si udělám, to budu mít, a nikdo mi to nebude stále hatit.

Můj současný partner je pravý opak mého ex. Na první pohled působí jako klidný a vyrovnaný člověk. Navíc uzavřený, samotářský a úsporný ve svých projevech. Je velmi zaujatý svou prací a ta má pro něj naprostou prioritu. Nic mimo ni ho moc nezajímá. Je velmi vzdělaný ve svém oboru a já si ho proto vážím. Oba jsme si už prožili své a já jsem na našem vztahu oceňovala hlavně klid. Jenže postupně jsem zjistila, že je pouze zdánlivý. Můj partner se projevuje takovým zvláštním způsobem jako diktátor.

Chce, aby vše probíhalo podle jeho představ a všechno měl pod kontrolou. Protože není moc náročný, obvykle mi to nedělalo potíže. Problém je, že nikdy neřekne, co nechce a co se mu nelíbí. Mlčí a pak následuje trest. Takový, že jen zůstanu zírat a jeho reakci vůbec nerozumím. Je to absolutní zavržení. Stalo se to zatím třikrát a vždy to se mnou otřáslo. Ohlásí dramatický rozchod a odstěhuje se.

Já se pak trápím a chci to pochopit. On ale mlčí a přitom také trpí. Má žaludeční vředy, bolesti, hubne a bere prášky na uklidnění. Tváří se ovšem hrdě a neoblomně. Nikdy by nepřiznal chybu. K těmto jeho reakcím dochází, vždy když má pocit, že ho dostatečně neobdivuji nebo udělám něco podle svého. Nyní se to stalo znovu. Prosadila jsem si, že pojedu s kamarádkou k moři, protože on by tam se mnou nikdy nejel. Výsledek: opět dramatický rozchod. Už ztrácím sílu se zase udobřovat. Je mi to sice líto, ale jak mám žít s člověkem, kterému nerozumím?