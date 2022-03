Poradna: Když žena žárlí na manželova syna z předchozího manželství

Jsem rozvedená a z prvního manželství mám jedenáctiletou dceru. Její táta nás opustil kvůli jiné ženě. Rozvod probíhal docela dramaticky. Nechtěla jsem se rozvádět, nesouhlasila jsem s tím a bránila se tomu. Manžel mi to nikdy neodpustil. Přestal se s námi stýkat a dosáhl toho, že mi na dceru posílá jen minimální alimenty. Jinak se o ni nezajímá. Můj druhý manžel je také rozvedený. S manželkou se rozešel kvůli její nevěře. Má s ní desetiletého syna, ve kterém se vidí. Udělal by pro něj cokoli. Byla jsem ráda, že je můj muž rodinný typ. Slibovala jsem si, že s ním budu žít krásný a klidný život, po kterém jsem toužila. Oba jsme se rozhodli, že si spolu pořídíme dítě. Tomu jsou teď dva roky. V současné době jsem opět těhotná a čekám tedy svého třetího potomka. V rodině tak budou brzy děti čtyři. Musím přiznat, že to čtvrté už manžel nechtěl. Ale já jsem si těhotenství prosadila. Potřebovala jsem, aby naše rodina konečně hrála alespoň početní přesilovku. Mým největším problémem je totiž manželův desetiletý syn z prvního manželství a to, jak se k němu můj muž chová. Už během naší známosti za ním chodil jednou týdně do domácnosti bývalé manželky. A věnoval se mu také každý druhý víkend. Tyto dny jsem pravidelně trpěla. Vadilo mi, že se stýká se svou bývalou ženou a kvůli synovi s ní zůstává ve stálém kontaktu. Kdykoli syn něco potřeboval nebo se jim něco porouchalo v domácnosti, obracel se na něj. Ihned jim šel pomoci, ačkoliv u nás doma nikdy tak rychlý nebyl. Dva víkendy v měsíci jsem musela trávit sama s dcerou. Myslela jsem si, že se to po naší svatbě změní. Ale nezměnilo. Všechno pokračovalo stejně jako během mého prvního těhotenství. To pro mě bylo úplně nesnesitelné. Nyní bere syna i k nám domů a já trpím dvojnásob. Snažím se přetvařovat, ale moc mi to nejde. Vždycky mě vytočí, když vidím, jak se mu věnuje. Manžel mi vyčítá, že neumím přijmout jeho dítě, zatímco on má moji dceru docela rád. Je pravda, že se k ní chová hezky a rozdíly mezi dětmi nedělá. Prý musím jejich vztah respektovat. Věděla jsem před svatbou, že má dítě. To je sice pravda, ale nemohla jsem předpokládat, že to nezvládnu. Samotnou mě překvapuje, jaké nenávisti jsem schopná. Přitom nechci nic mimořádného, jen mít pocit bezpečí a pohodovou rodinu, jejíž život nebude nikdo narušovat. Tedy abychom všichni žili jen pro sebe. Jedinou věcí, kvůli které se s manželem hádáme, je jeho syn. Jak ho vidím, začne se mnou cloumat zloba. Teď, když čekáme další dítě, by už měl manžel pochopit, kde je jeho místo. Vyjasnit si, na čí straně stojí. My ho potřebujeme nejvíc.