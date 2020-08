Podvedla jsem partnera. Co teď s tím

Manželský vztah je založen na mnoha vzájemných dohodách, mezi které se povětšinou řadí i monogamní smýšlení. Psychoterapeutka Esther Perelová ale upozorňuje, že nevěra je nejméně stejně stará jako instituce manželství.

Jednoduše řečeno tu byla vždy. Jediný rozdíl je v tom, že v současné době se dožíváme vyššího věku, a tím pádem žijeme v manželství mnohem déle než naše prababičky a pradědečkové.

„Očekáváme, že jeden člověk nám dá to, co nám kdysi poskytovala celá vesnice. A přitom žijeme jednou tak delší život,” píše Perelová ve své knize The State of Affairs: Rethinking Infidelity.

Psychoterapeutka zároveň dodává, že od roku 1990 se míra žen, které podvedly svého partnera, zvýšila o 40 %. Jedno je tedy jasné, nevěra rozhodně není na ústupu, a pravděpodobně se svým způsobem dotkla, nebo dotkne, každého z nás.

Ponechme stranou důvody, proč k nevěře dochází, a raději se zaměřme na to, co s provedenou nevěrou dělat.

Položte si základní otázky

K nevěře nedochází pro nic za nic, a proto je důležité, abyste o důvodu vaší nevěry přemýšlela. Zkuste se zaměřit na to, co vás na novém muži přitahovalo, proč jste do nevěry šla a nezapomeňte si položit otázku, zda svého partnera doopravdy milujete.

Není od věci, když budete chvilku pouze sama se sebou a utřídíte si myšlenky a emoce. Možná sama zjistíte, že za vaší nevěrou stojí vážné důvody, které mohou dříve nebo později znovu ohrozit vztah.

Chcete do původního vztahu investovat energii, nebo cítíte, že se potřebujete pohnout z místa? I to je důležitá otázka, na kterou je dobré znát odpověď.

Přerušte kontakt s danou osobou

Rozhodla jste se, že zůstanete se svým partnerem? Pak v první řadě přerušte kontakt s člověkem, se kterým jste byla nevěrná.

„Pokud si přejete, aby vaše manželství přežilo, ukončete veškerou komunikaci s osobou, se kterou jste podváděla,“ říká psychoterapeutka Rhonda Richards-Smithová, která dodává, že musíte jednat opravdu rychle.

Napište dané osobě své rozhodnutí, a následně už nereagujte na další zprávy, pozvánky na rande či telefonáty. I když se tento krok může zdát drsný, vaší situaci rozhodně pomůže.

Přiznat se, nebo mlžit?

Psychologové se shodují, že nevěru je důležité přiznat. „Nevěra může ve vztahu neustále probublávat. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, nepřiznaná nevěra může naprosto zničit váš vztah,” říká Richards-Smithová pro Oprah Magazine.

V ideálním případě jděte s partnerem na neutrální místo, na kterém mu nevěru přiznejte. „Očekávejte ticho, vztek, nedůvěru nebo slzy. Váš manžel možná bude potřebovat prostor k tomu, aby nevěru zpracoval,” tvrdí psychiatr Brian Weiss.

Pokud chcete být ke svému muži férová, řekněte mu, jak dlouho nevěra probíhala. Zároveň se vyhněte detailnímu popisu nevěry. „Podrobnosti o činech a místech nejsou nápomocné, protože na ně váš manžel nikdy nezapomene,“ varuje Weiss.

Za nevěru nemůže partner

Možná jste partnera podvedla, protože se ve vztahu nesnažil. Možná jste nebyla sexuálně uspokojena a potřebovala jste si připomenout, co znamená slovo vášeň. Anebo vás partner podvedl, a vy jste mu to „pouze vrátila”. Bez ohledu na to, co vás k nevěře hnalo, je důležité vědět, že v tomto případě jste viníkem vy. To vy jste zradila důvěru svého partnera.

„Převzít odpovědnost za své chování je zásadní v momentě, kdy partneři chtějí nevěru vyřešit,” dodává Richards-Smithová.

Znovuzískání ztracené důvěry

Nikde není psáno, jak dlouho trvá, než partner nevěru skousne. Někteří pánové se s nevěrou popasují poměrně rychle, jiným to trvá měsíce i roky. Netlačte na svého partnera a dejte mu čas, aby své emoce zpracoval.