Podle čeho poznat, že do vztahu vkládáte víc než partner

Vyrážíte spolu často do společnosti, s kamarády, rodinou a vždy vás představuje jako kamarádku, blízkou osobu, ale nikdy jako přítelkyni? Pak to s upřímností jeho citů asi nebude tak horké, popisuje jeden ze znaků server Yourtango.

Zaprvé, že je slušně řečeno netaktní, a zadruhé, že vy mimo jeho ligu nejste, proto je s vámi. Leckterou ženu by to možná potěšilo, nebo by jí to i stačilo, ale pravda je taková, že by to nikdy stačit nemělo. Nikdy byste neměla být tou, se kterou se spokojí, protože nemůže mít některou jinou.