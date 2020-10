Padesátníci si sex často víc užívají

Jenže časy, kdy lidé považovali padesátku za věk, ve kterém se muži i ženy stávají jenom odpočívajícími stařečky, jsou už dávno pryč. Babička Boženy Němcové, která ve svých zhruba pětapadesáti na svého muže Jiřího, a tedy i na sex, jenom dojatě vzpomínala, by už dnes působila trochu nepatřičně.

A to se netýká jen pánů, kteří se v záchvatu druhé mízy rozhodnou žít nový život, koupí si silný vůz a upgradují také manželku za mladší model. Nebo padesátnic, které se z různých důvodů ocitnou samy a najdou si nového přítele či partnera, někdy dokonce mladšího.

Ani většina párů, které spolu žijí řadu let, nezapomíná na intimní život a považuje ho za důležitý. Potvrzují to nejrůznější výzkumy. Kvalitní intimní vztah pozitivně ovlivňuje celkové zdraví i nejrůznější aspekty lidského života.

Vědci z Kalifornské univerzity v americkém San Diegu vedení profesorkou Elizabeth Barretovou, kteří zkoumali sexuální život víc než 800 žen, jejichž průměrný věk byl 67 let, dospěli k zajímavému závěru. V porovnání s mladými ženami měly pohlavní styk méně často, ale byly s ním spokojenější.

Pozoruhodných 67 procent z nich uvedlo, že orgasmu dosahuje při každé nebo téměř při každé souloži. Už vědí, jak na to. A sexuálně uspokojených bylo 61 procent z nich, bez ohledu na to, jestli měly partnera, nebo ne.

Dnešní pacienti konzultují s lékaři přece jenom častěji možné negativní účinky nejrůznějších léků, které užívají, a to včetně jejich nepříznivých účinků na sexuální život. Samozřejmostí by to mělo být zejména u psychofarmak, u kterých bývá pokles chuti na sex častým vedlejším efektem.