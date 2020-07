Osm způsobů, jak okamžitě zlepšit váš partnerský vztah

Naučte se chodit do postele společně, povídat si o uplynulém dnu a nezapomeňte si před spaním dát polibek na dobrou noc. I když by se mohlo zdát, že jde o drobné gesto, uvidíte, jak tato večerní rutina vašemu vztahu pomůže. Stejně tak je důležité, abyste si s partnerem naordinovali dostatečně dlouhý a kvalitní spánek.

To potvrzuje i studie Motivation and Emocion, která poukázala na to, že společně se smějící páry vykazují větší spokojenost ve vztahu než páry, které se nad společnými vzpomínkami nezasmějí. Vzpomínejte, smějte se, a především se snažte zapamatovat jenom to dobré, co váš vztah provázelo.