Osamělý, nebo samotář? Dva různé pohledy na samotu

Příkladem je Anneli Rufusová, autorka knihy Party of One: The Loners’ Manifesto (Párty pro jednoho: Manifest samotáře): „Když lidé v televizi poslali své děti za trest samotné do jejich pokojů, mátlo mě to. Pro mě byl trest, když mi nařídili, abych hrála kostky s bratrancem Louisem.“ Představa knížek a her za zavřenými dveřmi pro ni byla naopak lákavá.