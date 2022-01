O čem se páry ve zdravém vztahu nehádají

Emočně stálí jedinci nemají zapotřebí dělat svému protějšku rodiče. Pokud se obáváte o zdraví či hygienu dotyčného, pak je to jiná, jinak bychom ale obecně neměli řešit to, co protějšek jí nebo jak se obléká. Ve zdravém páru se lidé milují a respektují takoví, jací jsou.

Zase vám partner dojedl oblíbené cereálie a nechal ve skříňce jen prázdnou krabici s několika drobečky? Nebo vás partnerka neustále vytáčí tím, jak vám uzobává z talíře to, co jste si objednal vy, ale sama by si to nedala? A co na tom? Ano je to otravné, ale hádat se kvůli jídlu nebo tomu, co kdo snědl, nebo naopak nesnědl, je holý nesmysl.