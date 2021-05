Nespoléhejte na délku vztahu aneb Věc, kterou raději nikdy nedělejte

Nejlepším způsobem, jak dostat něco, co chcete, a to nejen v partnerském vztahu, je říct si o to. Bohužel se to snáze říká, než dělá. V dlouhodobějších vztazích k tomu navíc přibývá i obecné přesvědčení, že protějšek přece už za ty roky ví, co chcete, tudíž mu není potřeba nic říkat.