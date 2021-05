Největší ničitelé našeho sebevědomí

Tzv. zabijáků sebedůvěry existuje hned několik a za všemi stojí většinou stejný viník, amygdala. Jde o mozkovou strukturu ve tvaru mandle, která je součástí limbického systému. Je to emoční centrum, které má na starosti udržet vás v bezpečí. Podle dané situace upozorňuje na nebezpečí a spouští různé reakční instinkty – boj, útěk nebo i tzv. zamrznutí.

Ve špatně vyhodnocených situacích ale amygdala působí jako sabotérka, která vám „našeptává“ různá přesvědčení, čímž podněcuje strach a pochybnosti o sobě samém. Ve spojitosti s tím pak člověk často řeší otázky typu: Kdo jsem, abych se k tomu vyjádřil?, Co když jsem to nepochopil/a správně? a mnohé další, uvádí některé z příkladů na svém blogu hypnoterapeutka Michele Molitorová.

Když se navíc amygdala „upne” k nějaké negativní myšlence, jen tak se jí nevzdá, naopak začne roztáčet kolotoč dalších negativních scénářů, co by se mohlo pokazit atd.

Zkuste si proto najít v životě něco pěkného, skutečného, co se vám děje, a myšlenky zaměřte tímto směrem. I když jde třeba o maličkosti, každá pozitivní myšlenka má silný účinek. Vede totiž k uvolňování hormonů, jako je dopamin, oxytocin a serotonin, které mají velmi pozitivní přínos pro zdraví.

Epigenetické (podobor genetiky) průzkumy ukázaly, že toxické prostředí plné negativní energie – ať už mentální, emocionální nebo fyzické – má velmi nepříznivý dopad na aktuální fungování člověka i jeho postoj. Může to zjednodušeně měnit, jak efektivně, nebo naopak neefektivně budou fungovat všechny buňky ve vašem těle.

Všímejte si proto i lidí ve vašem okolí, kteří vás táhnou ke dnu. Pokud nezdravé vztahy nelze zcela utnout, zkuste je alespoň omezit na minimum, aby to nemělo vliv na vaši pohodu.

Pokud se na své chyby neustále soustředíte a dokola si opakujete, co děláte špatně, nejen že se z toho asi moc nepoučíte, zároveň v sobě můžete víc a víc zakořeňovat pochybnosti a strach z vlastních schopností.

Není pochyb, že tento přístup je příčinou číslo jedna a u kořenů všech obav a dysfunkcí. Opakováním, že pro cokoli nejste dost dobří, v mozku navíc vytváříte negativní nervové dráhy. Čím více se v tom budete „topit“, o to víc to bude drtit vaši vlastní sebedůvěru.

Způsobem, jak z toho ven, je říkat si přesný opak – jsem dobrý, dobrá. Opakujte to často a stále. Čím vícekrát to bude, o to víc tomu začnete sami věřit.