Nejčastější vztahové chyby

„Chyb vedoucích ke konci vztahu může být celá řada, já jsem se ale zaměřil na ty nejčastější. Může se jich dopouštět jednotlivec i oba v páru – u všech ale platí, že čím dříve si jich všimnou, o to větší bude čas na nápravu,“ vysvětluje vztahový kouč Dave Elliott.

Základní pravdou v životě je, že se lidé zaměřují na to, co podvědomě chtějí nebo cítí. Někteří jsou tak přesvědčeni, že jsme předurčeni ke zkáze, zatímco druzí si myslí, že žijeme v naprosto vzrušující době.

„Obě strany mohou mít pravdu, ale jak ji skloubit v jednom vztahu? Vždy radím zaměřit se na to pozitivní. Místo skuhrání, že máte vedle sebe partnera, který je líný a zapomnětlivý, můžete stejně tak vidět milujícího člověka, který občas sem tam něco přehlédne,“ popisuje na svém blogu jednu z častých překážek vztahů.

I když je v návaznosti na první bod lepší se soustředit na pozitivní věci, i tak nastanou chvíle, kdy protějšek udělá něco špatně a vy se rozčílíte. I když oprávněně, je třeba volit spravedlivou reakci. Samozřejmě je v dané chvíli pochopitelnější se pohádat a obvinit protějšek z chyb současných i budoucích, ale pozor na to.

Každý člověk se snaží podvědomě uspokojit své potřeby, a to i ve vztahu. Potřeby někoho jiného jednoduše nejsou tak zásadní jako vaše vlastní. Jenže potřeby někoho jiného nejsou automaticky naschválem nebo útokem proti vám. Je proto obrovská ztráta času a energie démonizovat chování protějšku a brát si vše doslova a osobně.

„Místo toho se zkuste občas vcítit do potřeb druhého. Jak lépe demonstrovat zralost a svou vlastní hodnotu než uznáním, že i váš partner má své potřeby, které si rovněž zaslouží být naplněny?“

Lidé potřebují být viděni, vyslyšeni, uznáváni a oceněni takoví, jací jsou. Nechtějí být souzeni nebo manipulováni do něčeho, co sami nechtějí. Proto je tak důležité poskytnout protějšku prostor a možnost svobodně se vyjádřit a cítit se sám sebou.

„Je dobré si zapamatovat, že pokud někoho soudíte, ztrácíte veškerou schopnost ho ovlivňovat. Pokud dotyčného ale dokážete přijmout takového, jaký je, a dát mu svou bezpodmínečnou lásku, je to tajemství nehynoucí lásky. Proč riskovat ztrátu něčeho takového?“

Je to dokola omílané klišé, ale vztah stejně jako všechny jiné věci v životě potřebuje péči a neustálou „výživu“, aby nejen přežil, ale také prosperoval.

„Zkuste si zavést určité rituály, protože jen dobré myšlenky nestačí. Klidně jen čas sami pro sebe, kde ale nemají místo stížnosti. A když to nepůjde každý den, zkuste to třeba jen jednou týdně, ale nepolevujte. Jediná návštěva posilovny vás také nedostane hned do skvělé kondice,“ nabádá Elliott.