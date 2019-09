Násilí za zavřenými dveřmi našich domovů

Za zdmi našich domovů se někdy odehrávají otřesné historie. Tam, kde by lidé měli nacházet pohodu, odpočinek a pochopení blízkých, často prožívají muka. To, jak lidé žijí doma, společnost dlouhé roky považovala za jejich soukromou věc. Nechtěla do toho jakkoli zasahovat. Nechávala to na lidech, aby si vše vyřešili sami mezi sebou. Pravda, hluk a křik občas rušil sousedy. Ti ale oběti nepomohli, protože se do toho nechtěli vměšovat.