Mýty, které ohrožují dlouhodobé štěstí ve vztazích

Navázat nový vztah není snadné. Obzvlášť pokud si už dopředu stanovíte, co by partner měl splňovat. A i když ho najdete, ani tak nemáte vyhráno. Může se totiž lehce stát, že se budete držet mýtů, jak by vztah mohl nebo měl vypadat a co splňovat, čímž si místo jeho upevnění můžete lehce vysloužit rozchod. A to i v dlouhodobém vztahu.