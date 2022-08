Myslí váš partner na bývalou přítelkyni? 6 věcí, které ho prozradí

Ano, každý občas pronese nelichotivou větu o svém expartnerovi. Na druhou stanu není v pořádku, abyste neustále poslouchala, co všechno mu bývalá přítelkyně provedla nebo co na ní váš partner nemá rád. Paradoxně i tento typ chování může ukazovat na to, že je do ní stále zamilovaný.