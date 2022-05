Milujete ho? Jen to nestačí, i tak si vás možná nezaslouží

Aby byl vztah plnohodnotný, musí do něj investovat oba. Jakmile jeden z partnerů začne vztah zanedbávat, nebo se dokonce odtahovat, nejspíš ho už nezajímá. Investice do něj už nemá cenu.

Možná s vámi dotyčný zůstává, ale nebere to, co mezi vámi je, příliš vážně. „Na takový vztah pozor. Má vás na háčku a je si vědom toho, že vás může ovládat,“ upozorňuje odbornice.

Nehledě na to, jak moc ho nebo ji milujete, budete mít neustále pocit, že to pro ně není dost. Stále vás testují, chtějí víc a víc. Nic z toho, co uděláte, nebude nikdy dost dobré.