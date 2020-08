Manžel mě podváděl a naše manželství ukončil. Dnes jsem za to ráda

„Nikdy jsem si nemyslela, že by moje ubohé manželství mohlo trvat věčně. Také jsem si ale nedokázala představit, že by skončilo. Až se to jednoho dne opravdu stalo,” začíná svoje vyprávění nejmenovaná žena, jejíž příběh přinesl server Yourtango.

„Před několika roky jsem byla na návštěvě u dobrých přátel. Vrátila jsem se domů něco po jedenácté a manžel stále nebyl doma. Dělala jsem si o něj starosti, a tak jsem mu zavolala. Prý byl dlouho v práci a pak ještě u kolegy doma na večeři (alespoň to tehdy tvrdil). Ulevilo se mi, že je v pořádku, a tak jsem si šla lehnout,” popisuje žena svůj příběh.

„Když se konečně vrátil domů, přišel do ložnice a jednoduše řekl - myslím, že bychom se měli rozejít,” popsala situaci, která znamenala zásadní změnu v jejím životě.

Ženina počáteční reakce byla stejná jako u většiny jiných - zmatení doprovázené hněvem. Nejvíce ji ovšem „vytočila” informace, že své rozhodnutí diskutoval se svou matkou, která byla stejného názoru.

„Probíral náš rozchod se svou matkou? Místo toho, aby si nejdřív promluvil se mnou? To bylo něco, co mě naprosto odrovnalo,” svěřila se se svým vztekem, zatímco její manžel zůstával i nadále klidný. Následující dotaz, který jí položil, ženě ale připomněl realitu jejich vztahu.

„Není to přesně to, co jsi vždycky chtěla? Stejně mě nenávidíš,” odvětil odevzdaně mezi dveřmi do ložnice.

„V tu chvíli mi došlo, že je to vlastně skvělá příležitost k tomu, co jsem už dlouho chtěla udělat, ale nevěděla jsem jak - rozvést se,” nastínila žena situaci, která vše rozhodla. Po chvíli zklidnění nakonec byla schopna manželovi v klidu říct, že to opravdu chce, už dlouho.