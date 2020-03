Láska protikladů aneb Introvert vs. extrovert

Navzdory všeobecnému přesvědčení potřebují určitou dávku samoty i extroverti. Jen po kratší časovou dobu a v menších dávkách. Ani to pro ně, na rozdíl od introvertů, nemusí nutně znamenat, že zalezou do soukromí svého bytu. Uvidíte je třeba v kavárně, jak poslouchají hudbu ze sluchátek.

Dalším úskalím by mohly být společenské aktivity. Jak bylo řečeno, introvert chce být o něco více doma a jeho protějšek to může frustrovat. Ale i tady se dá nalézt společná cesta.

„Je dobré, když extrovert vymyslí, co by rád dělal.“ A nechá svého partnera rozhodnout, kdy se aktivita uskuteční. „Aby se na to mohl trochu připravit,“ radí Jasinski s tím, že se dají velmi dobře propojit přednosti obou typů.

„Extroverti bývají kreativnější, introverti zase více analytičtí. To znamená, že extrovert si vymyslí, že chce jít do restaurace, a introvert prohlédne několik webových stránek, aby zjistil, která je nejlepší, s jídly za dobrou cenu a s nejlepším parkováním. Také má čas naladit se na atmosféru té restaurace. Extrovert nic z toho neřeší, je rád, když je venku mezi lidmi.“

„Drtivá většina extrovertů je komunikativních prostě proto, že byli od dětství rádi s lidmi, a tak se to naučili. Pro introverty to bylo naopak náročné.“ Dovednost mluvit efektivně s lidmi si tak osvojili jen někteří z nich. „Naučili se to, protože to vyžadovala jejich práce nebo z nějakých jiných důvodů.“