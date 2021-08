Kterým kolegům se raději vyhnout

Běžných osm hodin pracovní doby představuje velkou část dne. Máme-li ho trávit s někým, kdo nám z nějakého důvodu nesedí nebo nás obtěžuje, případně se obáváme kontaktu s ním, je těžké přitom být produktivní, vynalézaví a pokud možno v dobré náladě.

Není tedy od věci s tím něco dělat - někdy je dobré držet si od takových spolupracovníků co největší odstup, jindy prospěje, když se jim postavíme a vytyčíme si vzájemně své meze.

Poznat nepřítele se vyplatí

To se samozřejmě snadno řekne, ale hůř dělá. Prvním krokem ale může být, že si takové kolegy pro sebe identifikujeme a uvědomíme si, čím nám vadí. Odborníci na pracovní vztahy nám nabízejí několik základních typů problematičtějších pracovníků.

Krtek

Pokud patříte k empatičtějším lidem, už jste se určitě snažili alespoň jednomu krtkovi pomoci. „Sociálně nešikovný typ, na školeních sedí vzadu, jí sám a brzo odchází z firemních party,“ vyjmenovává jeho poznávací znaky poradkyně Alicia Bassuková.

Je to ten typ, co ho vždycky někdo přeskočí. „Tváří se otráveně, když je nespravedlivě obviněn z nedodržení uzávěrky, ale nemá odvahu říct, jak to po pravdě bylo.“ Cítí-li se nejistě, začne se schovávat a nechá problémy, aby ho převálcovaly. „Ve chvíli, kdy váš projekt vyžaduje dobrou komunikaci, krtci zmizí.“ Nechtějí riskovat odmítnutí a negativní pozornost.

Co s ním dělat? Neztrácejte čas tím, že jim budete pomáhat z jejich izolace. Už proto, že si to sami vlastně nepřejí. Není to zlý typ, který by vám chtěl zavařit, ale buďte si vědomi, že při spolupráci s ním můžete spoléhat jen na to, že udělá rutinní práci.

Hlavní hvězda

Není třeba mít za sebou desetiletí pracovních zkušeností, na něčí obrovské ego můžete obvykle narazit hned během prvních dnů v práci.

„Hlavní hvězdy jsou arogantní, neustále se snaží zajistit si, aby všichni potvrzovali status jejich výjimečnosti, a přesvědčují své okolí i sebe, jak jim všichni závidí,“ popisuje tento typ firemní poradkyně Alicia Bassuková.

Poznáte je velice snadno. „Hlavní hvězdy je slyšet na poradách. Přerušují hovor a snaží se strhnout pozornost na sebe. Pokud dostanou upřímnou zpětnou vazbu, odpovídají velmi defenzivně. Konverzace, které se netočí kolem nich a nepředstavují je v dobrém světle, je prostě nezajímají.“

Poslouchat arogantní řeči je otravné, ale hlavní hvězda vám může celkem podstatně znepříjemnit život i jinak. Tito lidé nehledají kamarády a dobré kolegiální vztahy.

„Zaměřují se na lidi, které by mohli zneužít. Bude je zajímat jen to, jak posloužíte jejich ambicím,“ upozorňuje poradkyně. Ať už si přivlastní vaši část práce na projektu, nebo vás přesvědčí, abyste dělali věci podle nich. „Jdou přes mrtvoly, aby se dostali dopředu.“

Co s ním dělat? V takovém kolegiálním vztahu se hlavně musíte naučit říkat ne. Pomáhat někomu, aby vypadal lepší, než ve skutečnosti je, rozhodně nepatří k vašim pracovním povinnostem. Nejlepší, co se vám může stát, je, že hlavní hvězdu přestanete zajímat.

Ředitel

Ne, nemluvíme o vašem nadřízeném. Prostě je to kolega na vaší úrovni, který je posedlý kontrolou. Nedokáže unést nejistotu a hroutí se z ní. Musí mít za každou cenu pravdu a potřebuje, abyste si mysleli, že ji má.

„Nesnesou ani sebemenší nesouhlas, proto si víc než snadno znepřátelí své okolí. Také to jsou ze všech typů spolupracovníků ti, od kterých nejspíš nikdy neuslyšíte děkuji.“

Ředitel potřebuje cítit, že tomu tady šéfuje. „Pokud nemá pocit, že je všechno podle něj, zažijete střeleckou palbu. Bude se rozčilovat, zastrašovat a obviňovat, aby znovu získal kontrolu, i kdyby to znamenalo, že ho nikdo nebude mít rád.“

Co s ním dělat? Neustupujte, dokud nenajdete společnou řeč. „Dejte jasně najevo, v čem se s vámi nedá vyjednávat a na jakých pracovních postupech a plnění úkolů trváte. Prostě si buďte vědomi toho, že to opravdu není váš nadřízený.“

Upír

Ano, to je ten nebohý kolega, který pořád nestíhá, nemůže a tváří se, že mu na ramenou leží celá firma. Jenže postupně zjistíte, že kvůli němu nestíháte i vy.

„Potřebují vaši pomoc před prezentací svého projektu, ale pokud máte sami prezentaci, nepomohou vám,“ upozorňuje Chris Edmonds, expert v oblasti lidských zdrojů. Mají pocit, že je správné, abyste jim pomohli dodělat práci před uzávěrkou, vždyť přece nestíhají...

Pořád si stěžují, jak ho nebo ji nepovýšili, když na to má právo, zatímco vy jste se taky nedočkal. „Jakýkoliv druh podpory a pomoci nikdy neoplatí.“ Není to jejich práce, a tak na tom nemají zájem.

„Bratříčkovat se s touto osobou vás bude stát hodně - budete vyčerpaní, frustrovaní a budete si muset vypěstovat obrovskou schopnost umět se jí každý den schovat.“

Co s ním dělat? Přece máte dost své práce, nebojte se a dejte jim najevo, že to je to, co musíte stíhat. Když z vás nic nebudou mít, dají vám pokoj.

Hlavní drbna

Není třeba ji představovat (pozor, slovo drbna je sice rodu ženského, ovšem může to být klidně i muž). Žije proto, aby sbírala informace. Problém není jen v tom, že je posílá dál, ale také v tom, že si domýšlí a překrucuje, co jí kdo řekl. Její motivací je zloba a zlými řečmi chce uškodit. Může vám tak velice poškodit kariéru nebo pověst.

Co s ní dělat? Nezbývá než si dávat opravdu pozor a držet jazyk za zuby. Čím méně informací jí poskytnete, tím lépe. Stejně tak se snažte neposlouchat. Omluvte se a odejděte, pokud na vás něco spustí.

Feťák konfliktů

Pokud vám to něco říká, opravdu jste narazili na velký problém. Feťák se může projevovat velice přátelsky a působit třeba jako ušlápnutý typ nebo hodná teta před důchodem, případně jako ten skromný pracant, na kterém to tu stojí.

„Může působit až submisivně, ale je to jen úskok, dokud se nepřizpůsobí nové situaci,“ varuje firemní poradkyně Alicia Bassuková s tím, že po nějaké době s tímto konfliktním typem zažije nějakou tu hororovou historku v podobě nátlaku a šikany každý.

Feťáci manipulují - pomlouvají za zády, lžou, aby obrátili lidi proti sobě navzájem, spolčují se s jednou stranou, pak s druhou. Často sabotují projekty tím, že zadržují informace a obracejí lidi proti sobě. Projekty se dokončují jim navzdory. Proč to dělají? Kvůli pocitu moci. Když všechno rozkopou a všechny rozeštvou, mají pocit, že mají nad všemi navrch.

„Jsou to ti nejtoxičtější lidé, doslova kontaminují pracovní prostředí. Kdyby byla ebola druh osobnosti, byla by právě feťák,“ myslí si firemní poradkyně Abby Curnow-Chavezová, podle které jsou mnohem nebezpečnější než hlavní hvězdy, protože jejich počínání není racionální.

Na rozdíl od hvězd nedomýšlejí důsledky, jsou dokonce ochotni sabotovat i vlastní kariéru, takže zacházejí mnohem dál.

„Přímo vysávají pozitivní energii z místnosti,” myslí si Curnow-Chavezová. „Členové týmu ztrácejí drahocenný čas, aby si hlídali záda, místo toho, aby přemýšleli inovativně, nebáli se na sebe vzít riziko a vyjadřovali se k problému otevřeně.“

Co s ním dělat? „Zvládnout konfrontaci s feťákem konfliktu je na jednoho člověka příliš,“ říká odbornice.

Pokud má takový člověk vedle vás neohrozitelnou pozici, je možná nejlepší začít přemýšlet nad přechodem do jiného oddělení nebo do jiného zaměstnání. Minimálně je dobré se od nich držet co nejdál, odmítnout jim asistovat a dát najevo, že s nimi nebudete spolupracovat.

Jak být dobrým spolupracovníkem

Jedna věc je toxický kolega, kterému je dobré se vyhýbat. Druhá je být sám dobrým kolegou a na pracovišti vytvářet vztahy s lidmi, se kterými to má smysl.

Pracovní prostředí spoluvytváří každý z nás. Podle psychologa Dalibora Špoka můžeme udělat pro zkvalitnění našich pracovních vztahů hodně.

„Je opravdu zapotřebí neustále drbat s kolegy, šířit fámy, podporovat atmosféru naštvanosti a demotivace?“ ptá se psycholog a dává následující tipy:

Co zkusit v každé hodině podpořit alespoň jednoho člověka?

V každém e-mailu napsat něco pěkného, alespoň jedno pěkné slovo?



Každý telefon brát s vnitřním úsměvem nebo s přáním pokoje tomu, kdo volá?

Co zkusit být tajným psychologem a zvyšovat lidem náladu a udělat něco pro jejich dobrý den?

Usmát se na druhého?

„A platí zde všem známý zákon - pokud někomu zvednu náladu, velmi brzy se pravděpodobně zvedne i ta má,“ uzavírá Dalibor Špok.

Co by nás mělo varovat?

Ne vždy se dá ovšem kolega, který pro vaši kariéru páchá víc škody než užitku, snadno poznat. Nebo je kombinací několika typů. Ať už si ho zařadíte do nějaké konkrétní kategorie, nebo ne, je dobré dívat se na toto varující chování: