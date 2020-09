Které vztahy vydrží, které naopak nebudou mít dlouhého trvání

Na začátku se neobejdete bez oboustranné zamilovanosti a pozitivní interakce. K tomu přidejte dlouhé a časté hovory a zážitky.

Ovšem podle některých odborníků je kupodivu hned zpočátku důležitá i určitá dávka nespokojenosti, naštvání a schopnosti je vyjádřit.

Hádáním se leccos vyjasní

Potvrzují to například výsledky studie Státní floridské univerzity. „Krátkodobý diskomfort, který způsobí naštvaný, zato upřímný rozhovor, je pro páry z dlouhodobého hlediska lepší,“ říká vedoucí studie James McNulty k tomu, že páry, které se zpočátku více hádají, spolu mají větší šanci zůstat.

Zkrátka se vyplatí umět upřímně komunikovat i o tom, co se nám nelíbí, a být si své nespokojenosti alespoň vědom.

Jestli se v počátku vztahu nevyjadřujeme autenticky a kvůli zamilovanosti potlačujeme to, kdo jsme a co potřebujeme, moc velké šance na harmonický vztah trvající desítky let nemáme. Stejně malou šanci nám ale vědci dávají v případě, že se po „vyjasňovacím období“ frekvence hádek nesníží.

Vyvažujte a chvalte se

Samozřejmě každý člověk je jiný a snese jinou častost a intenzitu konfliktů. V dlouhodobých vztazích se jim ale vyhne opravdu málokdo. Jejich přítomnost nemusí být v žádném případě předpovědí rozchodu ani vážnějších vztahových problémů, tedy pokud se páru daří vyvážit každou negativní interakci pěti a více pozitivními. Jsou to například pochvala, vyjádření respektu, náklonnosti atd.

K tomuto poznání došel na základě dlouholetých výzkumů John Gottman, jeden z nejvýznamnějších psychologů současnosti.

V rámci svých studií také dokázal s přesností 91 procent předpovědět, zda spolu pár vydrží. Stačilo, aby páru zadal řešení problému a dal mu na to patnáct minut. Ty dvojice, které neměly dostatečné množství pozitivních interakcí, se téměř jistě rozešly.

Možná jste ve svém okolí měli takový ten bezproblémový a racionální pár, který tvrdil, jak se nikdy nehádá, a nakonec se k překvapení všech známých rozvedl. Mohlo to být právě proto, že kromě konfliktů spolu neprožívali ani pozitivní komunikaci a legraci.

A naopak třeba znáte manžele, kteří na sebe klidně na veřejnosti zvednou hlas a řeknou si něco nepěkného, nicméně svůj svazek hodnotí jako velmi spokojený. Několik studií navíc tvrdí, že se páry, které na sebe křičí, milují o něco více než ty, jež to nedělají.

Smějte se spolu

Určitě jste někdy slyšeli radu, že na hádky má mít člověk krátkou paměť. Dalším dobrým receptem na šťastný vztah je umět se po ní spolu i zasmát. Alespoň podle výsledků výzkumů Dachera Klenera, profesora psychologie a vedoucího laboratoře sociální interakce Kalifornské univerzity v Berkley.

Společný smích je podle něj velmi dobrým indikátorem dlouhodobého vztahu. „U párů, které se rozvedly v průměru po 13,9 roku, to byl právě nedostatek smíchu, který předpovídal rozpad jejich svazku,“ upozorňuje výzkumník.

I mnozí pároví terapeuti tvrdí, že dávají manželům větší šanci na urovnání konfliktů, pokud se spolu stále dokážou smát i po vyhrocených situacích a bolestivých či palčivých hádkách.

Nezapomeňte se škádlit

Výzkumy se přiklánějí i k úsloví Co se škádlívá, to se rádo mívá. Nebo v tomto případě spíše Co se škádlívá, to spolu zůstane. Páry, které popisují svůj vztah jako spokojený, si ze sebe navzájem umějí utahovat. Zmírňují tím konflikty.

Humor prokazatelně snižuje napětí, a pokud oba dokážou nebýt vztahovační, zvyšují si šance na spokojené manželství.

Sklenička neuškodí

Manželství prý utužuje i občasná sklenička ve dvou. Přemíra alkoholu má samozřejmě negativní důsledky na zdraví i vztahy. Na druhou stranu, výzkum Michiganské univerzity zahrnující 2700 lidí zjistil, že ti z respondentů, kteří si čas od času otevřeli láhev nebo dali v baru drink, popisovali svoje manželství jako spokojenější než ti, kteří to nedělali.

Buďte opravdoví

Série studií z univerzity Western Sydney potvrzuje, že lidé, kteří se už při seznamování nebojí být sami sebou a autenticky, tedy opravdově, vyjadřovat, kdo jsou, mají větší šanci na dlouhodobý vztah než ti, kdo například předstírají nezájem nebo manipulují.

Autenticita je z mnoha důvodů výhodnou strategií dlouhodobě. Jenže pro mnoho z nás nemusí být jednoduché vyjádřit se tak, aby nám ten druhý porozuměl. Psycholožka Lenka Hlavičková radí, jak postupovat.

Mluvte za sebe, ne o něm. Nejste vědma a do jeho hlavy nevidíte. Je něco jiného říct Vůbec si mě nevážíš než třeba Jsem smutná, že jdeš večer do hospody s kamarády, ráda bych ten čas trávila s tebou.

Popisujte, ale neinterpretujte, nehodnoťte. Realitu každý z nás vnímá jinak, popište, jak to vidíte vy, nikoli jak si myslíte, že to vidí on.

Poskytněte návod. Ani váš protějšek není věštec, nečekejte, že ho všechno napadne samotného. Je lepší říci Pomohlo by mi, kdybys vynesl koš, ráno odvážím děti do školy, tak to sama nestihnu. Třeba sám přetékající koš nevidí, ale rád to pro vás udělá, když ho požádáte.

Buďte empatičtí. Zamyslete se, jestli druhého svými emocemi nezahlcujete ve chvíli, kdy má zrovna všeho plné zuby.



„Opravdovost znamená říkat a slyšet i věci, které se nám nelíbí. Znamená ale taky to, že pak nezůstanou viset ve vzduchu různé domněnky, které způsobují nejistotu, napětí a dusno. Co je vyřčeno, toho se nemusíme dál bát a můžeme to začít řešit. Pocit jistoty přináší možnost zorientovat se v tom, co se děje. Přestat tápat. Což bez autentické komunikace nejde,“ uzavírá Lenka Hlavičková.