Konkurenční techniky flirtování aneb Když chcete porazit své sokyně

Ne všechny ženy mají to štěstí, že se o ně zajímá několik mužů najednou, to samé platí i u mužů. Ale stává se to, a právě v takové chvíli přichází u některých na řadu tzv. konkurenční flirtování, které má za cíl jediné, vyhrát mezi ostatními konkurentkami.

Je ovšem třeba dodat, že obě studie se zaměřily hlavně na to, co lidé považují za nejefektivnější než na to, co ve skutečnosti opravdu funguje.