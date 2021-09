Komunikační dovednosti, které vylepší váš sexuální život

To je důvod, proč by i v dlouhodobém vztahu měla mezi partnery určitá zvídavost přetrvávat. Místo abyste předpokládali, co má druhý rád, zkuste se ho opravdu zeptat. Co když chce najednou vyzkoušet něco nového? S každou novinkou narůstá nejen zvídavost, ale i touha a vášeň.