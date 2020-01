Když ženy po přechodu ztratí chuť na intimnosti

„Můj partner vždycky věděl, jak na mě. Jenže najednou to moc nefunguje. Ráda svému muži udělám dobře, ale poslední dobou vůbec nepotřebuju, aby mi to oplácel. Radši se vyspím. Navíc si připadám stará a nepřitažlivá.“

Všechny tyto ženy za mnou přišly proto, že se do sexu musely nutit a někdy jim byl vyloženě nepříjemný. Orgasmu dosahovaly obtížně nebo vůbec. Spojovalo je několik věcí. Žily dlouho v manželství, bylo jim kolem šedesáti a byly po přechodu.

Menopauza je spojená s řadou hormonálních změn, které ženám opravdu nepřidají větší chuť na sex. Klesá u nich produkce pohlavních hormonů, vyhasíná funkce vaječníků a definitivně končí jejich schopnost se rozmnožovat.

Sexualita sice u lidí daleko přesáhla tuto funkci, ale na nejpudovější úrovni jde primárně stále o rozmnožovací pud. Pohlavní hormony, které jsou s reprodukcí úzce spojené, souvisí stejně tak těsně i s chutí nebo nechutí na sex.

Jiná situace samozřejmě nastane, když se stárnoucí žena zamiluje do nového partnera. To se pak hormony přetlačují navzájem. Výsledkem může být to, že prožije ještě mnoho let vzrušujícího sexuálního života.

Většina žen však žije v období menopauzy v dlouhodobém vztahu. S partnerem jsou spíš kamarádi, parťáci a rodiče. A spousta z nich se potýká s těmi samými pocity jako moje klientky.

Samozřejmě, existují i dvojice, ve kterých si partneři připadají vzájemně sexuálně atraktivní i po mnohaletém soužití. Jsou naladěné na podobnou vlnu a jejich přitažlivost se velmi dobře doplňuje. To ale nebývá pravidlem, jde spíš o výjimku.

Ženy to mají v sexu o něco složitější než muži. Jejich sexualita nestojí na tak silných biologických základech jako ta mužská. A zas tu hrají roli hormony.

Muži mají díky významně vyšší hladině testosteronu stabilní sexuální potřebu. Vzruší se snáz a rychleji. Jejich orgasmus i ejakulace jsou pevně zabudované do mužské sexuality a mohou jich proto dosahovat mnoha způsoby.

Ženská chuť je zranitelnější

Závisí na mnoha faktorech. Například na stavu jejich vztahu s partnerem, psychickém rozpoložení, fázi menstruačního cyklu apod. Ženám také trvá déle, než se vzruší. A to samé platí i pro to, aby dokázaly prožít orgasmus. Přechod může všechny tyto rozdíly podtrhnout a zvýraznit.

Na druhou stranu platí i to, že menopauza nemusí nutně znamenat soumrak sexuálního života. Jen je potřeba, aby se ženy připravily na to, že už za ně hormony neudělají velmi důležitou část práce.

Musí si zvyknout třeba na to, že nedostanou chuť na sex tak snadno a rychle, jako když byly mladší. A to tím spíš, pokud byly velmi vzrušivé. Musí si zvyknout i na to, že mají občas problém, aby dosáhly vyvrcholení, přestože všechno probíhá zdánlivě tak jako obvykle.

Novináři často píšou o pozitivních účincích sexu na zdraví, ale i o tom, že pravidelný pohlavní styk mírní některé příznaky menopauzy. To mohou být velice manipulativní argumenty. Zvlášť když partneři předhazují ženám, že nedostatek sexu u mužů zvyšuje riziko smrti na infarkt.

Také neznám výzkumy, které by jasně dokládaly, že sex alespoň jednou týdně snižuje návaly, pocení, problémy s nespavostí atd.

Na druhou stranu je pravda, že pravidelný pohlavní styk, který prokrvuje vagínu, zlepšuje její kondici. Samozřejmě styk rozumný, při kterém partneři používají lubrikant, takže nedochází k drobným poraněním poševní sliznice.

Srozumitelným jazykem strojních inženýrů bychom mohli tento efekt popsat pragmatickým výrokem: stroj, který se nepoužívá, rezaví. Ale abychom ten problém nezlehčovali.

Pokud u ženy po přechodu výrazně klesne potřeba sexu nebo úplně vymizí, snadno se stane, že intimní krize přeroste v krizi vztahu. Tahle situace není složitá jen pro ženy, ale samozřejmě i pro jejich partnery. Ti si mohou připadat méně přitažliví, milovaní a někdy i ztrácejí část své mužské identity, která stála právě na sexu.

Jde o jakousi zkoušku vztahu. Počet možných řešení není nekonečný. Tím nejjednodušším, které mi připadá jako nejloajálnější, je to, když žena dokáže uspokojit muže v rozumné míře nejrůznějšími praktikami a muž si svou potřebu doplní i masturbační aktivitou.

Také je dobré vědět, že pro ženy bývá často velmi důležité to, jestli jim muž imponuje. Pokud si pro ni uchová tento typ přitažlivosti, nebývá se sexem většinou problém.

Pomoci může také zlepšování fyzické kondice. A není přitom potřeba kupovat permanentku do posilovny. Stačí si vybrat nějaké příjemné cvičení, sportování s kamarády a kamarádkami nebo začít třeba tancovat.

Samozřejmě, lákavým řešením tohoto problému je nevěra. Zvlášť pro dotčené ego partnera, kterému sex chybí. Je to ale riskantní řešení. Setkala jsem se v ordinaci s mnoha dvojicemi, u kterých ztráta chuti na sex na straně ženy vyvolala po desítkách let společného života vážnou krizi. Některé ji nezvládly a dlouholetý vztah skončil.