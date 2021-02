Když vás manželovo chování dovádí k šílenství

Pokud vám podobné chování vašeho manžela či partnera doslova drásá nervy, a vypadá to, že se jeho, byť mnohdy nepatrné, ale dosti otravné zlozvyky nikdy nezmění, nenechte se i tak vytočit k nepříčetnosti.

Nehledě na to, jak moc frustrovaná a vyčerpaná z toho můžete být, nic není ztraceno. Jen jste se nejspíš „zasekla” v naštvaném režimu. Pokud nechcete, aby vám zničil vztah, dá se s tím naštěstí něco dělat.

Je ale potřeba nejprve pochopit, že dotyčného nezměníte. Je tedy třeba změnit vlastní přístup. Jak toho docílit?

Na chvilku se zamyslete

Pokud vás opět přepadne vztek z toho, co partner udělal, či neudělal, zkuste se na chvilku zastavit, zamyslet a zeptat se sama sebe: Co právě teď chci? Můžu to rovnou udělat? Může to počkat? Jsem ochotna to řešit v klidnějším stavu?

Pak se nadechněte a znovu se zamyslete, tentokrát ve větším měřítku. Opravdu to máte zapotřebí?

„Zkuste přestat řešit drobnosti a doceňte to, co v partnerovi skutečně máte. To může celý pohled na věc výrazně změnit,” radí na svém blogu vztahová odbornice Margot Brownová.

Přehodnoťte situaci

Jak tvrdí Diana Burneyová, autorka knihy Spiritual Clearings, „změnou svých očekávání můžete změnit svou vnější realitu”. Zkuste proto trochu změnit své zaměření a uvidíte novou perspektivu.

Přeci svět nekončí jen kvůli tomu, že partner někde něco nezavřel nebo pohodil. A navíc, už se to stalo, tak proč kvůli tomu dělat humbuk? Pokud to vezmete takto, vzejde z toho pozitivum v tom, že si přestanete pořád na něco stěžovat, a budete se rovněž cítit lépe.

Není to ale o tom, jak v manželství či partnerství něco v zdát, ale o tom, jak se v něm budete projevovat vy sama.

Nechte to být, nalaďte se do pohody

Jakmile jednou přestanete hodnotit očekávání, co partner udělal, či neudělal, posune vás to. Budete se více soustředit na to, co skutečného jste spolu vybudovali. Navíc vás to osvobodí.

A rozhodně to není o slabosti nebo nechat vyhrát toho druhého. Jde o to vyhrát sama nad sebou a získat zpět vlastní pohodu. Navíc, pokud nebudete neustále něco hodnotit či kritizovat, změní se i vaše rozpoložení. Budete uvolněnější, což určitě pocítí i partner.

A možná se stane zázrak a on začne dělat i to, co dříve nedělal, a vám to vadilo. A pokud nabídne pomoc, přijměte ji a nesuďte, i když to neudělá přesně podle vašich představ. Pokud bude mít snahu něco zlepšit nebo pomoci, je to to hlavní, co se počítá.