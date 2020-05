Když v sexuálních fantaziích hraje hlavní roli tchyně

David je ženatý tři roky a přestože je ve svém vztahu spokojený, v posledních měsících nemůže přestat myslet na svou tchyni. Podle jeho slov je to úžasná padesátnice, velmi podobná jeho ženě, ale mnohem krásnější.

Podle psychoterapeutky Pamely Stephenson Connollyové se nejedná o nic výjimečného. Zakázané ovoce je jednoduše velmi atraktivní, a to přestože může vyvolávat nejrůznější výčitky.

Pokud zůstane jen u snění, je to v pořádku, protože sexuální fantazie k životu jednoduše patří. Problém by ale nastal v okamžiku, když by chtěl muž své sny zrealizovat.