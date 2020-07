Když se ve vztahu objeví verbální zneužívání

Verbální zneužívání je podle odborníků stejně nebezpečné jako to fyzické. Jde o stav, kdy jeden z partnerů slovně napadá, uráží či dehonestuje toho druhého. S verbálními útoky se setkávají muži i ženy, a to jak v teenagerovském věku, tak v dospělosti.

Pokud kdykoli nejprve dlouze přemýšlíte, než cokoli směrem k partnerovi řeknete, a to ze strachu, aby se nerozčílil a neobrátilo se to proti vám, pak je to možný náznak verbálního zneužívání.

Snažíte se partnerovi slušně naznačit, co se vám nelíbí, co nechcete, a místo změny k lepšímu vždy skončíte jako viník? Začínáte konverzaci s určitým záměrem, ale stejně vždy vaše slova zcela překroutí a využije ve svůj prospěch? Pak máte nejspíš co do činění s manipulátorem.